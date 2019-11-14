Форвард «Луча» Алиев заинтересовал три клуба РПЛ
По информации «Чемпионата», нападающий «Луча» Саид Алиев заинтересовал ряд клубов Российской Премьер-Лиги.
В частности, в услугах 20-летнего футболиста заинтересованы тульский «Арсенал», «Урал» и «Оренбург». Селекционеры планируют просмотреть форварда в предстоящих матчах «Луча» в Москве со «Спартаком-2» и «Торпедо».
Алиев является воспитанником «Анжи». В нынешнем сезоне в Футбольной национальной лиге российский нападающий принял участие в 22 матчах, в которых записал на свой счёт 6 голов (2 – с пенальти), а также получил 3 жёлтые карточки.
«Луч» после 23 туров находится в зоне вылета, занимая 17-е место в турнирной таблице первенства с 20 очками в активе. Отставание от спасительной 15-й строчки составляет 4 очка.
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