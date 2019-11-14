Беляев: задача одна — выиграть у Бельгии и занять первое место в группе

Защитник сборной России Максим Беляев поделился мнением о предстоящем матче отборочного этапа Евро-2020 со сборной Бельгии.
«Провели четыре тренировки, первая из которых была направлена на восстановление. Два последних дня очень хорошо поработали над тактикой. Считаю, сбор прошёл удачно и мы выполнили всё, что запланировали.
В Питере холоднее? У нас большая страна, и везде разные климатические условия. Бывает, играешь матч на морозе, а потом следующую игру в том же Сочи, где сейчас тепло. Нам к таким изменениям не привыкать, тем более в Петербурге на стадионе есть крыша.
Бельгию можем победить за счёт самоотдачи, командных действий и установки тренера. Если всё выполнять правильно, успех придёт. Будущий Евро в голове пока не держим. У нас есть два матча, и мы готовимся к ним. Задача одна — выиграть у Бельгии и занять первое место в группе», — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
- 14 ноября 2019
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