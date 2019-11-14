Уткин: у России нет проблем с вратарём и не было бы на ЧМ, не сыграй Акинфеев

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о возможном возвращении вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в сборную России.
«Если вас интересует моё мнение по этому поводу, то мнения у меня нет. Я думаю, что у сборной России нет проблемы с вратарём и не было бы на чемпионате мира тоже, если бы вдруг не смог сыграть Акинфеев. Да, он безоговорочно лучший вратарь нашей страны всего этого отчётного периода. Возможно, даже и сейчас. Но заменил же его однажды совершенно безболезненно на этой позиции Вячеслав Малафеев в финальных играх чемпионата Европы. И до того, в отборочном турнире, тоже Малафеев несколько раз сыграл. И тоже всё получилось совсем не плохо – нот бэд, как говорится.
Короче говоря, я не вижу в этом колоссальной проблемы. Это, в общем-то, больше характеризует желание Черчесова. Что это за желание в моём понимании? Я уже несколько раз говорил, что, по-моему, Черчесов собирается уходить после чемпионата Европы из сборной России. На самом деле этого я, конечно, не знаю, но Черчесов относится к Евро как к пику формы за время существования этой команды, которую он пока принципиально существенно не обновляет. Любым образом выраженный интерес Черчесова к возвращению Акинфеева в состав сборной подтверждает ту мысль, что он действительно видит у этой команды серьёзные возможности на Евро и хочет, чтобы она предстала там в идеальном, по его мнению, составе», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.
- 14 ноября 2019
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