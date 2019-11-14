В adidas объяснили, почему перевёрнут флаг России на новой форме сборной

Представители adidas объяснили, почему на рукавах новой формы сборной России оказался перевёрнутым государственный флаг, в то время как цвета у других команд, среди которых Бельгия и Германия, расположены в правильном порядке.
«Цвета российского национального флага являются ключевым элементом дизайна новой формы. Они выстраиваются в флаг Российской Федерации при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола. Наша задача была именно в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед. Бело-сине-красный триколор присутствует во флагах многих государств. При движении, в зависимости от того, как повернуть руку, триколор может выглядеть как флаг Франции, Сербии или Нидерландов.
Мы верим в успех сборной России и её яркие победы на Евро-2020. Наша форма создана для побед, и надеемся, что это станет мотивацией для игроков российской сборной», — заявили «Чемпионату» в PR-отделе фирмы.
- 14 ноября 2019
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