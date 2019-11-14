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В adidas объяснили, почему перевёрнут флаг России на новой форме сборной

В adidas объяснили, почему перевёрнут флаг России
В adidas объяснили, почему перевёрнут флаг России на новой форме сборной
Футбол / Сборная России 0

Представители adidas объяснили, почему на рукавах новой формы сборной России оказался перевёрнутым государственный флаг, в то время как цвета у других команд, среди которых Бельгия и Германия, расположены в правильном порядке.

«Цвета российского национального флага являются ключевым элементом дизайна новой формы. Они выстраиваются в флаг Российской Федерации при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола. Наша задача была именно в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед. Бело-сине-красный триколор присутствует во флагах многих государств. При движении, в зависимости от того, как повернуть руку, триколор может выглядеть как флаг Франции, Сербии или Нидерландов.

Мы верим в успех сборной России и её яркие победы на Евро-2020. Наша форма создана для побед, и надеемся, что это станет мотивацией для игроков российской сборной», — заявили «Чемпионату» в PR-отделе фирмы.

Почему сборной России сшили странную форму. И что с этим можно сделать
Интересные детали того, как устроен этот процесс.
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