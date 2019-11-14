Adidas: РФС участвовал в разработке новой формы сборной России

Представители немецкой фирмы adidas, занимающейся изготовлением игровой формы для сборной России, рассказали об участии Российского футбольного союза в разработке нового комплекта экипировки для национальной команды в преддверии чемпионата Европы – 2020.



«Был ли новый дизайн формы согласован с РФС? Да, РФС принимал участие на протяжении всего процесса разработки, и мы прошли все этапы согласования. Новая форма для Евро-2020 является результатом этого тесного сотрудничества и была запущена в производство сразу после того, как мы совместно утвердили финальный дизайн формы.



Что касается возможного расторжения контракта с РФС, мы не комментируем наши партнёрские отношения», — заявили «Чемпионату» в PR-отделе фирмы.

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