«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» хотят купить Мартинеса из «Интера»

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес заинтересовал оба манчестерских клуба. Об этом сообщает Calciomercato.it.

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» нуждаются в усилении атакующей линии и рассматривают возможность приобретения молодого аргентинца. «Барселона» также заинтересована в покупке форварда и готова включить в сделку Усмана Дембеле.

Так как руководство «Интера» не намерено расставаться с Мартинесом, клуб готов удвоить его заработную плату, которая составляет сейчас € 1,5 млн в год, и повысить или убрать сумму отступных аргентинца, составляющую € 111 млн. Такая сумма действует только в период с 1 по 15 июля.

Мартинес перешёл в «Интер» летом 2018 года из «Расинга». Сумма трансфера составила € 14 млн. В нынешнем сезоне 22-летний форвард забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт футболиста с итальянским клубом действует до лета 2023 года.