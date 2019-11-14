Гендиректор «Химок» поддержал слова Талалаева о судействе в пользу «Ротора»

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал высказывание главного тренера команды Андрея Талалаева после матча 23-го тура Футбольной национальной лиги с «Ротором», который состоялся накануне, 13 ноября, и завершился победой волгоградской команды со счётом 2:0.



«Ну а что он сказал? Всё правильно он сказал. А вы что думаете? Все видели, вчера были на игре все, мы проиграли 0:2», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Юрко.



Напомним, после вчерашнего матча Талалаев выразил недовольство работой судей, заявив следующее: «Хочется поздравить «Ротор» с выходом в Российскую Премьер-Лигу. Ибо если в судействе ничего не изменится, то они уже вышли. Что мы играли в гостях, что здесь: очень сложно противостоять, когда идёт такое противодействие».

Талалаев: если «Ротор» будут судить так, как сегодня, то они уже вышли в РПЛ