В «Локо» подтвердили реконструкцию «РЖД Арены» и возможный переезд в «Лужники»

Пресс-атташе московского «Локомотива» Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о предстоящей реконструкции домашнего стадиона команды «РЖД Арены».
«В настоящий момент клуб действительно занимается проектной проработкой комплексного улучшения инфраструктуры стадиона. Сейчас нельзя говорить о конкретных сроках, потому что проект находится в разработке. Но мы действительно заинтересованы в фундаментальном улучшении предоставляемых услуг и повышении уровня комфорта посещения матчей наших болельщиков. Чувствуя полную поддержку со стороны РЖД и приняв принципиальное решение об улучшении нашего стадиона, а также учтя грядущее 100-летие клуба, мы считаем необходимым заниматься данным вопросом.
Но нельзя говорить о сроках и стадионе, где будет играть команда во время реконструкции. Безусловно, мы в том числе рассматриваем и «Лужники», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
- 14 ноября 2019
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