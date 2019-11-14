Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В «Локо» подтвердили реконструкцию «РЖД Арены» и возможный переезд в «Лужники»

В «Локо» подтвердили реконструкцию «РЖД Арены» и возможный переезд в «Лужники»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-атташе московского «Локомотива» Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о предстоящей реконструкции домашнего стадиона команды «РЖД Арены».

«В настоящий момент клуб действительно занимается проектной проработкой комплексного улучшения инфраструктуры стадиона. Сейчас нельзя говорить о конкретных сроках, потому что проект находится в разработке. Но мы действительно заинтересованы в фундаментальном улучшении предоставляемых услуг и повышении уровня комфорта посещения матчей наших болельщиков. Чувствуя полную поддержку со стороны РЖД и приняв принципиальное решение об улучшении нашего стадиона, а также учтя грядущее 100-летие клуба, мы считаем необходимым заниматься данным вопросом.

Но нельзя говорить о сроках и стадионе, где будет играть команда во время реконструкции. Безусловно, мы в том числе рассматриваем и «Лужники», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019