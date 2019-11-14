Шомуродов прервал голевую засуху, забив за сборную Узбекистана

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов сумел отличиться голом после длительного периода без результативных ударов.



24-летний футболист отметился за сборную Узбекистана, нанеся точный удар на 16-й минуте матча 5-го тура отборочного этапа чемпионата мира—2022 с Саудовской Аравией. В настоящий момент во встрече перерыв, счёт – 1:1.



Свой последний гол до этого матча Шомуродов также забил за национальную команду. Месяц назад, 15 октября, он поразил ворота Сингапура и помог сборной добиться победы со счётом 3:1. За «Ростов» Эльдор не может отличиться с 6 октября.



Несмотря на голевую засуху, Шомуродов продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги наряду с форвардом «Крыльев Советов» Александром Соболевым. На счету обоих игроков по 10 голов.

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