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Комличенко: для «Галатасарая» был 3-м вариантом. Дзюба — 2-м, Фалькао — 1-м

Комличенко: для «Галатасарая» был 3-м вариантом. Д
Комличенко: для «Галатасарая» был 3-м вариантом. Дзюба — 2-м, Фалькао — 1-м
Футбол / РПЛ 0

Нападающий клуба «Млада-Болеслав» и сборной России Николай Комличенко рассказал о несостоявшемся переходе в один из европейских клубов в летнее трансферное окно.

«В Европе были варианты из нижней половины таблицы Бундеслиги, из Франции — участники еврокубков. Серия А, топ-клубы Бельгии. Всё только разговоры — звонили агенту, узнавали цифры. Но для всех я был третьим-четвёртым кандидатом — один дешевле, у другого лучше конкретные параметры, а я на заметку.

Самое шикарное летнее предложение? В Турции хорошие условия были. Вся первая пятёрка меня вела. «Галатасарай» уже был готов подписывать. Но, условно, я шёл у них под третьим-четвёртым номером, Дзюба — под вторым, Фалькао — под первым. Подписали в итоге звезду на приличную зарплату. Мне до Фалькао расти и расти, само собой», — приводит слова Комличенко Sport24.

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