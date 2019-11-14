Райола потребует у «Милана» повысить оклад Доннаруммы
Агент Мино Райола, представляющий интересы вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, в ближайшее время вступит в переговоры с клубом.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, сторона 20-летнего футболиста намерена добиться от россонери повышения его оклада. В клубе же настроены на противоположный шаг и хотят продлить с Джанлуиджи контракт, сохранив общую сумму выплаты и таким образом понизив ему зарплату.
Действующее соглашение Доннаруммы с «Миланом» рассчитано до лета 2021 года. По его условиям голкипер получает € 6 млн в год.
В нынешнем сезоне Доннарумма принял участие в 11 матчах итальянской Серии А, в которых пропустил 15 голов. «Милан» после 12 туров занимает 14-е место в турнирной таблице первенства.
«Милан» может продать Доннарумму или Сусо зимой
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