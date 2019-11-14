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Турция — Исландия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 14 ноября в 20:00

Турция — Исландия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 14 ноября в 20:00
Футбол / Евро-2020 0

Сегодня, 14 ноября, состоится матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Турции и Исландии. Встреча пройдёт на стадионе «Тюрк Телеком» в Стамбуле, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. В роли его ассистентов выступят Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Стюарт Атвелл.

После восьми туров сборная Турции, набрав 19 очков, возглавляет группу H, опережая ближайшего преследователя в лице Франции по дополнительным показателям. Исландия (15) замыкает тройку лидеров.

Расписание матчей отбора Евро-2020. Турнирная таблица групп.

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