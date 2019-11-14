Самый дорогой новичок в истории «Спартака» Тиль заговорил на русском без акцента

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль, ставший минувшим летом самым дорогим новичком в истории московского клуба, сказал фразу на русском без акцента.

«Доброе утро», — сказал 21-летний хавбек, проходя мимо оператора.

Видео можно посмотреть в англоязычном «твиттере» «Спартака».

Тиль родился в Замбии в 1997 году, где в то время работал его отец. Хавбек обучался в академии «АЗ Алкмар» с 13 лет. В составе голландского клуба 21-летний Тиль принял участие в 96 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 28 забитых мячей, а также отдал 12 результативных передач. 26 марта 2018 года футболист дебютировал за сборную Нидерландов в товарищеском матче со сборной Португалии (3:0). Его трансфер обошёлся «Спартаку» в € 18 млн.

