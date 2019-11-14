Клуб Бекхэма заинтересован в покупке Дриусси. «Зенит» не хочет продавать игрока
«Интер Майами», создателем и совладельцем которого является бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм, заинтересован в подписании форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Никола Скира.
Согласно информации источника, стороны ведут переговоры о возможном трансфере 23-летнего нападающего, однако сине-бело-голубые не хотят расставаться с аргентинцем.
В текущем сезоне Дриусси принял участие в 18 матчах на клубном уровне. На его счету 1 забитый мяч и 1 результативная передача. Контракт форварда с «Зенитом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет € 16 млн. Летом 2017 года он перешёл в «Зенит» из «Ривер Плейта» за € 15 млн.
Клуб Бекхэма проведёт дебютный матч в MLS с «Лос-Анджелес Гэлакси»
- 14 ноября 2019
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