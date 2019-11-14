«Локомотив» оценивает Миранчуков в € 100 млн

«Локомотив» оценивает полузащитников Алексея и Антона Миранчуков в € 100 млн, утверждает Calciomercato.com.

Согласно информации источника, «железнодорожники» готовы расстаться с братьями за указанную сумму. При этом Алексея в московском клубе оценивают в € 60 млн, а Антона — в € 40 млн.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает второе место. После 16 туров в активе «железнодорожников» 31 очко. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 5 очков.

В текущем сезоне Алексей принял участие в 16 матчах на клубном уровне, забил 8 мячей и сделал 3 результативные передачи. На счету Антона 2 гола и 1 голевой пас в 10 встречах. Контракты братьев с «Локомотивом» рассчитаны до лета 2021 года.