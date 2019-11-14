«Локомотив» оценивает Миранчуков в € 100 млн
«Локомотив» оценивает полузащитников Алексея и Антона Миранчуков в € 100 млн, утверждает Calciomercato.com.
Согласно информации источника, «железнодорожники» готовы расстаться с братьями за указанную сумму. При этом Алексея в московском клубе оценивают в € 60 млн, а Антона — в € 40 млн.
В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает второе место. После 16 туров в активе «железнодорожников» 31 очко. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 5 очков.
В текущем сезоне Алексей принял участие в 16 матчах на клубном уровне, забил 8 мячей и сделал 3 результативные передачи. На счету Антона 2 гола и 1 голевой пас в 10 встречах. Контракты братьев с «Локомотивом» рассчитаны до лета 2021 года.
Скаут «Локомотива»: Ал. Миранчук мог бы остаться в «Ювентусе»
- 14 ноября 2019
-
18:58
-
18:44
-
18:27
-
18:16
-
18:04
-
17:54
-
17:47
-
17:35
-
17:34
-
17:23
-
17:09
-
16:55
-
16:42
-
16:40
-
16:22
-
16:17
-
15:52
-
15:27
-
15:20
-
15:15
-
14:51
-
14:37
-
14:31
-
14:01
-
14:00
-
13:54
-
13:50
-
13:49
-
13:46
-
13:36
-
13:20
-
13:19
-
13:14
-
12:58
-
12:38
Партнерский контент