Клопп: «Ливерпуль» мог бы подписать Ибрагимовича, если бы он не играл за «МЮ»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном подписании красными контракта со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем, который в январе 2020 года станет свободным агентом.
«Если бы он раньше не играл за „Манчестер Юнайтед“, то мы могли бы рассмотреть вариант с подписанием контракта с ним. Но я даже не уверен, что он хотел бы играть за наш клуб. Мы играем в достаточно интенсивный футбол.
Несмотря на всё это, я не могу не уважать Златана. Мне импонирует его карьера, его старания и уверенность в себе. Он фантастический персонаж, и я действительно надеюсь, что он продолжит играть в футбол. Мир будет слишком скучать по нему», — цитирует Клоппа Tribal Football со ссылкой на Sportbladet.
- 14 ноября 2019
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