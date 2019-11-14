«Рубин» интересуется полузащитником «Краснодара» Намли

Как стало известно «Чемпионату», «Рубин» интересуется полузащитником «Краснодара» Юнесом Намли. Казанский клуб может рассмотреть как покупку футболиста, так и аренду. Переговоры могут начаться зимой.

Намли перешёл в «Краснодар» в минувшее летнее трансферное окно за € 2 млн. Ранее 25-летний датчанин защищал цвета «Зволле», «Херенвена» и «АБ Гладсаксе». Контракт Юнеса с «быками» рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Намли забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 10 матчах Российской Премьер-Лиги. В других турнирах (квалификация Лиги чемпионов, Лига Европы, Кубок России) хавбек провёл 6 встреч.

«Краснодар», набрав 30 очков в 16 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Рубин» (17) — 13-е.