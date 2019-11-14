Экс-вратарь «Луча»: в перерыве Григорян разносил всех. А как в России ещё можно?

Бывший голкипер «Луча» Денис Книга рассказал, как вёл себя экс-наставник команды Александр Григорян в перерыве матчей, если его подопечные уступали в счёте.

«В перерыве начинает всех разносить. Всех и каждого матом. В итоге во втором тайме переворачивали игру, выигрывали. Тренер взбадривал. Действовал так, если видел, что эмоционально команда уступала. Это естественно – у нас выезда тяжёлые были, по 10-15 часов в дороге. Это психологическая работа. Конечно, он не всегда так действовал. Но я его понимаю. Как у нас в России ещё можно? Не напихаешь – никто работать не будет.

Григорян не то что жёсткий. Своеобразный. Всё хорошо, если игрок адекватный, выполняет свою работу, не задавая лишних вопросов. Я раньше так делал. Потом, как повзрослел, начал спрашивать, разговаривать… Может, был неправ. Спрашивал, почему не играю. Спрашивал, неужели я хуже партнёров?» — приводит слова Книги «Спорт день за днём».