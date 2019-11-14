В минспорте Ростовской области ответили на критику со стороны Карпина

В министерстве спорта Ростовской области прокомментировали слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина о том, что клуб не получает финансовой помощи от правительства.
«В 2019 году футбольному клубу «Ростов» из областной казны был предоставлен грант в форме субсидий на сумму 380 млн рублей. Гранты предоставляются на финансовое обеспечение части с затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия команд в составе клубов по игровым видам спорта в спортивных соревнованиях в игровом сезоне текущего года», — цитирует представителя министерства спорта Ростовской области «РБК-Ростов-на-Дону».
В минспорте сообщили также, что «Ростову» предоставлены в безвозмездное пользование футбольная база стадиона «Олимп-2», тренировочные поля, административные помещения, медико-восстановительный центр и общежитие.
Кроме того правительство Ростовской области направило из бюджета 250 млн рублей на ремонт кровли западной трибуны арены «Олимп-2» и рассматривает вопрос о выделении более 48 млн рублей на капитальный ремонт тренировочного поля в 2020 году.
В минспорте уточнили, что в 2022 году в левобережной части Ростова начнётся строительство полноценной базы для жёлто-синих.
- 14 ноября 2019
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