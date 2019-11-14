Иран с Азмуном проиграл Ираку, Узбекистан с Шомуродовым — Саудовской Аравии

Сборная Ирана проиграла национальной команде Ирака в матче 5-го тура группы C отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча проходила на стадионе «Амман Интернейшнл» в Аммане и завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Муханад Али и Алаа Аббас. У иранцев результативный удар на счету Ахмада Нуроллахи. Форвард «Зенита» Сердар Азмун вышел в стартовом составе гостей и был заменён на 90-й минуте на Кавеха Резаи при счёте 1:1.

В матче 5-го тура группы D сборная Узбекистана проиграла Саудовской Аравии. Встреча проходила на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте и завершилась со счётом 2:3.

Счёт в матче открыл форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов на 16-й минуте. Ещё один мяч у хозяев забил Отабек Шукуров. Победу гостям принесли дубль Сальмана Аль-Фариджа и гол Салема Аль-Доссари.

Турнирная таблица отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Азии