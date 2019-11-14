Франция — Молдавия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 14 ноября в 22:45

Сегодня, 14 ноября, состоится матч 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Франции и Молдавии. Встреча пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Франция — Молдавия.

Обслужит встречу бригада арбитров из Литвы во главе с Гедиминасом Мажейкой. В роли его ассистентов выступят Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас. Резервный рефери — Манфредас Лукьянчукас.

После восьми туров сборная Франции, набрав 19 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы H, Молдавия (3) — на шестом месте.

Расписание матчей отборочного этапа Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».