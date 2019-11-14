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«Челси» предлагал за защитника «Наполи» Хюсая € 50 млн

«Челси» предлагал за защитника «Наполи» Хюсая € 50 млн
Футбол / Англия 0

Агент 25-летнего защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая Марио Джуффреди поделился информацией о будущем клиента в Неаполе, а также прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны «Ромы» и «Челси».

«Что бы ни случилось, итог для нас всё равно будет отличным. Если мы покинем «Наполи», то сделаем то, что должно было произойти ещё летом. Если игрок не уйдёт в январе, то летом «Наполи» потеряет игрока бесплатно. Полтора года назад «Челси» предлагал за него € 50 млн, но клуб отказался его отпускать.

Переход в «Рому»? Хюсаю нравится Рим, но нам не поступало никаких предложений. Римляне нуждаются в защитнике. Спинаццола – хороший игрок, но слишком подвержен травмам, а Флоренци не является защитником», — сказал Джуффреди Radio Punta Nuova.

Албанский защитник в этом сезоне принял участие лишь в 4 матчах «Наполи» в Серии А, в двух из которых выходил на замену.

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