Академия «Барселоны» в Москве объявила о поиске «нового Месси»
Академия «Барселоны» в Москве разыграет бесплатные гранты для юных футболистов. Просмотр соискателей пройдёт 1 декабря на территории школы по адресу Ходынский бульвар, 4 (ТЦ «Авиапарк»). На открытую тренировку приглашаются ребята в трёх возрастных группах: 10:30 — 11:30 (6–9 лет); 12:00 — 13:00 (10–12 лет); 13:30 — 14:30 (13–16 лет).
Претендовать на грант имеют право футболисты, не являющиеся воспитанниками академии «Барселоны». Решение о зачислении на грантовое место принимает тренерский штаб школы по итогам тренировочных сессий. Подробности можно узнать по телефону +7 (495) 419-95-22. Предварительная запись доступна по ссылке.
Отметим, что академия «Барселоны» в Москве стала 22-й по счёту международной школой каталонского клуба.
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