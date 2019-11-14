Кан: не вижу смысла менять Нойера на тер Штегена в сборной Германии

Бывший голкипер мюнхенской «Баварии» и национальной команды Германии Оливер Кан поделился мнением о конкуренции между Мануэлем Нойером («Бавария») и Марком-Андре тер Штегеном («Барселона») за место основного вратаря сборной страны.
«Вопрос о голкипере хорошо известен, потому что в Германии мы всегда хорошо обеспечены этой позицией. Тер Штеген имеет право говорить о желании играть, но в настоящее время не вижу смысла что-то менять», — приводит слова Кана Kicker.
В нынешнем сезоне 33-летний Нойер пропустил 24 мяча в 18 встречах во всех турнирах на клубном уровне. 27-летний тер Штегер пропустил 17 голов в 16 матчах. Оба вратаря провели по 5 сухих встреч.
16 ноября сборная Германии в Мёнхенгладбахе проведёт матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Беларуси. Начало — в 22:45 мск.
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