Источник: «Манчестер Сити» не будет исключён из Лиги чемпионов за нарушения ФФП
«Манчестер Сити» избежит строгого наказания за нарушения правил финансового фэйр-плей. Отчёт о проверке «горожан» будет опубликован в декабре, сообщает The Athletic.
По информации издания, футбольный клуб будет наказан только денежным штрафом, несмотря на то что ему грозит отстранение от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Напомним, в 2018 году Der Spiegel раскрыл ряд документов, указывающих на финансовые махинации «Манчестер Сити». Вскоре УЕФА начал расследование в отношении манкунианцев.
«Ман Сити» — действующий чемпионат английской Премьер-лиги. В нынешнем сезоне «горожане» занимают четвёртое место в турнирной таблице первенства страны. В Лиге чемпионов команда Хосепа Гвардиолы возглавляет группу C.
«Манчестер Сити» может потратить зимой более € 100 млн на трансферы
- 14 ноября 2019
-
22:03
-
21:57
-
21:29
-
21:22
-
21:04
-
20:51
-
20:32
-
20:28
-
20:21
-
19:59
-
19:59
-
19:44
-
19:29
-
19:21
-
19:14
-
18:58
-
18:44
-
18:27
-
18:16
-
18:04
-
17:54
-
17:47
-
17:35
-
17:34
-
17:23
-
17:09
-
16:55
-
16:42
-
16:40
-
16:22
-
16:17
-
15:52
-
15:27
-
15:20
-
15:15
Партнерский контент