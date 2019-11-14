Источник: «Манчестер Сити» не будет исключён из Лиги чемпионов за нарушения ФФП

«Манчестер Сити» избежит строгого наказания за нарушения правил финансового фэйр-плей. Отчёт о проверке «горожан» будет опубликован в декабре, сообщает The Athletic.

По информации издания, футбольный клуб будет наказан только денежным штрафом, несмотря на то что ему грозит отстранение от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Напомним, в 2018 году Der Spiegel раскрыл ряд документов, указывающих на финансовые махинации «Манчестер Сити». Вскоре УЕФА начал расследование в отношении манкунианцев.

«Ман Сити» — действующий чемпионат английской Премьер-лиги. В нынешнем сезоне «горожане» занимают четвёртое место в турнирной таблице первенства страны. В Лиге чемпионов команда Хосепа Гвардиолы возглавляет группу C.