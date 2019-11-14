Рамос: всё, что скажешь о Бэйле, может создать негатив
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о ситуации форварда команды Гарета Бэйла. Ранее руководство «сливочных» несколько раз пыталось продать валлийца, после чего игрок заявил, что несчастлив в клубе.
«Всё, что скажешь о Бэйле, может стать заголовком и создать негатив. Эта тема касается только нашего клуба. Рад, что Гарет снова сыграл, потому что он должен делать это и в «Реале». Надеюсь, Хамес Родригес тоже скоро вернётся на поле. Посмотрим. Время всех ставит на свои места», — приводит слова Рамоса Mundo Deportivo.
Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне 30-летний футболист забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 7 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Кроос — о ситуации Бэйла: после произошедшего трудно делать вид, что всё хорошо
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