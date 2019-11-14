Пеле: надеюсь, Роналду хватит здоровья и сил побить мой рекорд в 1283 гола
Легендарный бразильский футболист Пеле выразил надежду, что форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду сможет побить его достижение — 1283 забитых мяча за карьеру.
«Учитывая количество забитых им мячей, которых было очень много, надеюсь, что Роналду хватит здоровья и сил, чтобы достичь отметки 1283 гола, которые забил я. Поживём — увидим», — приводит слова Пеле O Jogo.
На сегодняшний день в активе Роналду 702 мяча. Выступая за лиссабонский «Спортинг», он поразил ворота соперников 5 раз. В составе «Манчестер Юнайтед» на счету португальца 118 результативных ударов. В футболке «Реала» португалец отправил в ворота соперников 450 мячей. В «Ювентусе» на его счету 34 гола. За сборную Португалии у Роналду 95 мячей.
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