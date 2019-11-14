Вернер: сейчас Левандовски играет на уровне Месси и Роналду

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер поделился мнением о форварде мюнхенской «Баварии» Роберте Левандовском.

«Трудно стать лучшим бомбардиром чемпионата Германии. Сначала забиваешь два мяча берлинской «Герте», а вечером смотришь, как Роберт оформляет дубль в матче с дортмундской «Боруссией», при этом у тебя на четыре или три гола меньше.

Против кого он не забьёт? Очень трудно ответить на этот вопрос. Сейчас, возможно, есть только один или два футболиста, которые играют на таком же уровне, что и Левандовски. Это категория Лионеля Месси и Криштиану Роналду», — приводит слова Вернера Goal.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 23 мяча в 18 матчах во всех турнирах на клубном уровне. 31-летний поляк возглавляет гонку за «Золотой бутсой».