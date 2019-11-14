Лазаридис: увидел в Кине дьявола, Люцифера. Испугался и сказал, что люблю его

Бывший игрок «Вест Хэм Юнайтед» и «Бирмингем Сити» Стэн Лазаридис рассказал интересную историю, как перед одним из матчей его запугивал Рой Кин из «Манчестер Юнайтед».

«Помню, однажды оказался в подтрибунном помещении с игроками „Манчестер Юнайтед“. Тогда у них была команда, которая выиграла всё, — с Кантона, Гиггзом, Бекхэмом в составе. Я никогда не смотрел на игроков соперника в подтрибунном помещении. Привык смотреть вниз, на партнёров по команде, на свои бутсы, потому что в такие моменты я нервничал.

Но в тот момент я сделал ошибку и посмотрел налево. Увидел Роя Кина, он смотрел на меня. Смотрел в ожидании, когда повернусь к нему. Он не смотрел вперёд, он смотрел в мою сторону. Он просто посмотрел на меня, и я поймал его взгляд. Его пронзительные зелёные глаза просто поглотили меня. Он проглотил меня.

Он сказал: «Австралиец, тебе конец». Потом сказал ещё что-то. И снова обратился ко мне: «Австралиец, слышишь меня? Тебе конец. Сейчас я займусь тобой». Я посмотрел на него и увидел в нём дьявола, Люцифера, всех бесов. Подумал, насколько же он страшен. Потом подошёл к нему и сказал: «Рой, я люблю тебя! Ты мой любимый игрок в «Манчестер Юнайтед».

Я не понимал, что говорил. Вышел на поле, думая, что он собирается убить меня. Он продолжал со мной говорить: «Я сказал тебе, что с тобой сделаю». Он говорил со мной, пока я находился на поле. Но это всё было запугиванием. Рой Кин, вероятно, был номером один в этом деле", — цитирует Лазаридиса FOX Sports Australia.