Маттеус: «Бавария» и Бундеслига выиграют от возвращения Гвардиолы

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о возможном возвращении Хосепа Гвардиолы в мюнхенский клуб.

«Если «Бавария» хочет играть в футбол, основанный на владении мячом, то нет лучшего варианта, чем Гвардиола. От его возвращения выиграют и «Бавария», и Бундеслига», — приводит слова Маттеуса Bild.

Напомним, Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год. Под руководством испанского специалиста мюнхенский клуб выиграл медали чемпионата (2014, 2015, 2016) и Кубок Германии (2014, 2016), Суперкубок УЕФА (2013), а также клубный чемпионат мира (2013).

48-летний специалист в настоящее время тренирует английский «Манчестер Сити». Контракт тренера с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2021 года.