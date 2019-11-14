Скалони: Икарди может вернуться в сборную Аргентины в любой момент

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не исключает, что форвард «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди в будущем может вернуться в национальную команду.
«Мы наблюдаем за игрой Икарди. Он снова выходит на поле и набирает обороты после того, как не делал этого в конце прошлого сезона. Важно, чтобы он забивал голы. Мы всегда рассматриваем его как кандидата в сборную, но сейчас есть другие футболисты, которые хорошо играют. Мауро может вернуться в любой момент. Двери всегда открыты для лучших», — приводит слова Скалони Goal.
Икарди впервые был вызван в сборную Аргентины в 2013 году. С тех пор он провёл за национальную команду только 8 матчей.
В нынешнем сезоне Мауро забил 9 мячей и отдал 1 результативную передачу в 10 встречах во всех турнирах на клубном уровне.
- 15 ноября 2019
-
01:02
-
00:38
-
00:38
-
00:37
-
00:34
-
00:22
-
00:08
- 14 ноября 2019
-
23:50
-
23:46
-
23:39
-
23:17
-
23:07
-
22:36
-
22:33
-
22:03
-
21:57
-
21:29
-
21:22
-
21:04
-
20:51
-
20:32
-
20:28
-
20:21
-
19:59
-
19:59
-
19:44
-
19:29
-
19:21
-
19:14
-
18:58
-
18:44
-
18:27
-
18:16
-
18:04
-
17:54