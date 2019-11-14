Скалони: Икарди может вернуться в сборную Аргентины в любой момент

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не исключает, что форвард «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди в будущем может вернуться в национальную команду.

«Мы наблюдаем за игрой Икарди. Он снова выходит на поле и набирает обороты после того, как не делал этого в конце прошлого сезона. Важно, чтобы он забивал голы. Мы всегда рассматриваем его как кандидата в сборную, но сейчас есть другие футболисты, которые хорошо играют. Мауро может вернуться в любой момент. Двери всегда открыты для лучших», — приводит слова Скалони Goal.

Икарди впервые был вызван в сборную Аргентины в 2013 году. С тех пор он провёл за национальную команду только 8 матчей.

В нынешнем сезоне Мауро забил 9 мячей и отдал 1 результативную передачу в 10 встречах во всех турнирах на клубном уровне.