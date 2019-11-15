Гол и пас Крала принесли Чехии победу над Косово и выход на Евро-2020

Сборная Чехии обыграла национальную команду Косово в матче 9-го тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года и вышла в финальную часть турнира. Встреча проходила на стадионе «Дусан Арена — Места Плзне» в Пльзене и завершилась со счётом 2:1.

Первыми в матче забили гости. На 50-й минуте ворота Томаша Вацлика после передачи Флорента Хадерджоная поразил Атдхи Нухиу. На 71-й минуте счёт сравнял полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал. Победу чехам принёс результативный удар Ондржея Челюстки. Результативную передачу ему отдал тот же Крал.

В заключительном матче отбора Евро-2020 сборная Чехии сыграет в гостях с национальной командой Болгарии (17 ноября). В этот же день Косово примет Англию.