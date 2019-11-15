Хет-трик Роналду помог Португалии разгромить Литву в матче отбора Евро-2020

В матче 9-го тура группы B отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда Португалии принимала сборную Литвы. Встреча прошла в Фару на стадионе «Алгарве» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

В составе Португалии хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Ещё по одному мячу в ворота Литвы отправили полузащитники Пицци и Бернарду Силва, а также форвард Гонсало Пасьенса.

В другом матче 9-го тура группы B отбора Евро-2020 сборная Сербии принимала национальную команду Люксембурга. Встреча состоялась в Белграде на стадионе «Райко Митич» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе Сербии дубль оформил нападающий Александр Митрович. Ещё один мяч забил хавбек Неманья Радоньич. Авторами голов Люксембурга стали форварды Жерсон Родригес и Давид Тюрпель.

Сборные Португалии и Сербии сохраняют шансы на выход на чемпионат Европы. В последнем, 10-м туре квалификации сербы на домашнем поле сыграют с Украиной, а португальцы в гостях встретятся с Люксембургом. Оба матча состоятся 17 ноября.