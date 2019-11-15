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Хет-трик Роналду помог Португалии разгромить Литву в матче отбора Евро-2020

Хет-трик Роналду помог Португалии разгромить Литву в матче отбора Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В матче 9-го тура группы B отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда Португалии принимала сборную Литвы. Встреча прошла в Фару на стадионе «Алгарве» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

В составе Португалии хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Ещё по одному мячу в ворота Литвы отправили полузащитники Пицци и Бернарду Силва, а также форвард Гонсало Пасьенса.

В другом матче 9-го тура группы B отбора Евро-2020 сборная Сербии принимала национальную команду Люксембурга. Встреча состоялась в Белграде на стадионе «Райко Митич» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе Сербии дубль оформил нападающий Александр Митрович. Ещё один мяч забил хавбек Неманья Радоньич. Авторами голов Люксембурга стали форварды Жерсон Родригес и Давид Тюрпель.

Сборные Португалии и Сербии сохраняют шансы на выход на чемпионат Европы. В последнем, 10-м туре квалификации сербы на домашнем поле сыграют с Украиной, а португальцы в гостях встретятся с Люксембургом. Оба матча состоятся 17 ноября.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа B. 9-й тур
14 ноября 2019, четверг. 22:45 МСК
Португалия
Окончен
6 : 0
Литва
1:0 Роналду – 7' (пен)   2:0 Роналду – 22'   3:0 Пицци – 52'   4:0 Пасьенса – 56'   5:0 Силва – 63'   6:0 Роналду – 65'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа B. 9-й тур
14 ноября 2019, четверг. 22:45 МСК
Сербия
Окончен
3 : 2
Люксембург
1:0 Митрович – 11'   2:0 Митрович – 43'   2:1 Родригес – 54'   3:1 Радоньич – 70'   3:2 Тюрпель – 75'
Роналду сделал 55-й хет-трик в карьере
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