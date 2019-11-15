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Кейн вышел на шестое место в списке бомбардиров сборной Англии

Кейн вышел на шестое место в списке бомбардиров сборной Англии
Футбол / Евро-2020 0

Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, оформивший хет-трик в матче с командой Черногории (7:0), вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров национальной сборной Англии.

В 43 матчах 26-летний форвард забил 31 гол. Это позволило Кейну обойти Нэта Лофхауса, Алана Ширера и Тома Финни. Лучшим бомбардиром команды «трёх львов» является Уэйн Руни (53).

Топ-5 бомбардиров сборной Англии выглядит следующим образом:

1. Уэйн Руни — 53 гола.
2. Бобби Чарльтон — 49 голов.
3.Гари Линекер — 48 голов.
4. Джимми Гривз — 44 гола.
5. Майкл Оуэн — 40 голов.

В текущем сезоне на счету Кейна 22 забитых мяча и 3 ассиста в 28 матчах во всех турнирах. При этом забил 12 голов и отдал три ассиста Гарри в матчах за сборную Англии.

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