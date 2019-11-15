Кейн вышел на шестое место в списке бомбардиров сборной Англии
Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, оформивший хет-трик в матче с командой Черногории (7:0), вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров национальной сборной Англии.
В 43 матчах 26-летний форвард забил 31 гол. Это позволило Кейну обойти Нэта Лофхауса, Алана Ширера и Тома Финни. Лучшим бомбардиром команды «трёх львов» является Уэйн Руни (53).
Топ-5 бомбардиров сборной Англии выглядит следующим образом:
1. Уэйн Руни — 53 гола.
2. Бобби Чарльтон — 49 голов.
3.Гари Линекер — 48 голов.
4. Джимми Гривз — 44 гола.
5. Майкл Оуэн — 40 голов.
В текущем сезоне на счету Кейна 22 забитых мяча и 3 ассиста в 28 матчах во всех турнирах. При этом забил 12 голов и отдал три ассиста Гарри в матчах за сборную Англии.
- 15 ноября 2019
-
02:17
-
01:24
-
01:09
-
01:02
-
00:38
-
00:38
-
00:37
-
00:34
-
00:22
-
00:08
- 14 ноября 2019
-
23:50
-
23:46
-
23:39
-
23:17
-
23:07
-
22:36
-
22:33
-
22:03
-
21:57
-
21:29
-
21:22
-
21:04
-
20:51
-
20:32
-
20:28
-
20:21
-
19:59
-
19:59
-
19:44
-
19:29
-
19:21
-
19:14
-
18:58
-
18:44
-
18:27
Партнерский контент