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Рамос и Пике могут сыграть за Испанию на Олимпийских играх — 2020

Рамос и Пике могут сыграть за Испанию на Олимпийских играх — 2020
Футбол / Евро-2020 0

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос не исключил возможное участие в Олимпийских играх в Токио — 2020. Вместе с ним на турнире может сыграть защитник «Барселоны» Жерар Пике.

«Мне нравится, что я всегда представляю Испанию на различных турнирах. Я, как и Пике, как и, думаю, любой игрок, который смог бы сыграть на Олимпиаде, думаю, сделали бы это.

Конечно, сейчас на первом месте чемпионат Европы, а что будет дальше — посмотрим. В целом я заинтересован, ведь участие в Олимпиаде — это именно то, чего у меня ещё не было», — цитирует Рамоса BeIn Sports.

Напомним, в олимпийском футбольном турнире принимают участие игроки не старше 23 лет. Тем не менее, каждая команда имеет возможности внести в свой состав трёх футболистов любого возраста.

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