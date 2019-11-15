Рамос и Пике могут сыграть за Испанию на Олимпийских играх — 2020

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос не исключил возможное участие в Олимпийских играх в Токио — 2020. Вместе с ним на турнире может сыграть защитник «Барселоны» Жерар Пике.



«Мне нравится, что я всегда представляю Испанию на различных турнирах. Я, как и Пике, как и, думаю, любой игрок, который смог бы сыграть на Олимпиаде, думаю, сделали бы это.



Конечно, сейчас на первом месте чемпионат Европы, а что будет дальше — посмотрим. В целом я заинтересован, ведь участие в Олимпиаде — это именно то, чего у меня ещё не было», — цитирует Рамоса BeIn Sports.



Напомним, в олимпийском футбольном турнире принимают участие игроки не старше 23 лет. Тем не менее, каждая команда имеет возможности внести в свой состав трёх футболистов любого возраста.