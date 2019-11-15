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Ракитич может перейти из «Барселоны» в «Атлетико»

Ракитич может перейти из «Барселоны» в «Атлетико»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич следующим летом может стать игроком «Атлетико» из Мадрида. Об этом сообщает Movistar.

«Атлетико» рассчитывает оформить дорогостоящее подписание за год до окончания контракта хорватского хавбека с «Барселоной». Сумма сделки может достичь $45 млн.

В текущем сезоне 31-летний Ракитич провёл лишь один матч в качестве основного игрока каталонского клуба в Ла Лиге. Всего в его активе 16 матчей, в которых он отличился одним забитым мячом и одним ассистом.

Минувшим летом Иван был близок к переходу в «Пари Сен-Жермен», однако сам отказался стать частью сделки по Неймару. Напомним, что ещё одним летним трансфером «Барселоны» стал Антуан Гризманн, который ранее играл за «Атлетико».

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