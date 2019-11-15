Экс-игрок «Спартака» покинул бельгийский клуб спустя 2 месяца после перехода

Бельгийский клуб «Вестерло» разорвал контракт с бывшим футболистом московского «Спартака» Эммануэлем Эменике спустя два месяца после подписания соглашения.

«Эммануэль Эменике и «Вестерло» по обоюдному согласию приняли решение прекратить сотрудничество. Несмотря на многочисленные усилия, приложенные обеими сторонами, мы поняли, что игрок не может быть доведён до уровня, который хотели бы видеть обе стороны. «Вестерло» благодарит Эммануэля за выбор и доверие к клубу, а игрок хочет поблагодарить клуб за предоставленный ему шанс», — говорится в сообщении на официальном сайте бельгийского клуба.

В 5 матчах за «Вестерло» Эменике не забил ни одного гола. Напомним, игрок защищал цвета «Спартака» с 2011 по 2013 год.