Спортивный директор «Ювентуса» хочет вернуть в клуб Погба

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи был замечен в Манчестере. Его приезд связывают с возможным переходом полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в туринский клуб, сообщает talkSport.
Ранее сообщалось, что нападающий «Ювентус» Марио Манджукич принял решение перейти в «Манчестер Юнайтед» предстоящей зимой. Но также приезд и связывают с возможным трансфером полузащитника английского клуба в туринскую команду. Фабио Паратичи намерен осуществить любую сделку, включив в неё Поля Погба. Слухи подогрелись после того, как летом француз заявил о том, что играть за мадридский «Реал» — мечта любого футболиста.
Поль Погба уже выступал за туринский «Ювентус» с 2012 до 2016 год, где стал одним из главным полузащитников в мировом футболе, играя вместе с Андреа Пирло. Летом 2016 года француз вернулся в «Манчестер Юнайтед» за рекордные на тот момент € 103 млн.
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