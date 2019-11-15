Спортивный директор «Ювентуса» хочет вернуть в клуб Погба

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи был замечен в Манчестере. Его приезд связывают с возможным переходом полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в туринский клуб, сообщает talkSport.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ювентус» Марио Манджукич принял решение перейти в «Манчестер Юнайтед» предстоящей зимой. Но также приезд и связывают с возможным трансфером полузащитника английского клуба в туринскую команду. Фабио Паратичи намерен осуществить любую сделку, включив в неё Поля Погба. Слухи подогрелись после того, как летом француз заявил о том, что играть за мадридский «Реал» — мечта любого футболиста.

Поль Погба уже выступал за туринский «Ювентус» с 2012 до 2016 год, где стал одним из главным полузащитников в мировом футболе, играя вместе с Андреа Пирло. Летом 2016 года француз вернулся в «Манчестер Юнайтед» за рекордные на тот момент € 103 млн.