Стерлинг обратился к фанатам, освиставшим Гомеса, с которым у него была стычка

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг в своём «твиттере» обратился к фанатам сборной Англии после инцидента в матче 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 с Черногорией (7:0).



На 70-й минуте встречи на поле на замену вышел защитник «Ливерпуля» Джо Гомес, с которым у форварда ранее произошла стычка. В дальнейшем некоторые из английских болельщиков встречали каждое его касание мяча свистом. После финального свистка партнёры Гомеса по сборной в общении с журналистами осудили поведение трибун.



«Обращаюсь ко всем болельщикам сборной Англии. Я не хотел возвращаться к этой теме, но сегодня вынужден сделать это. Мне было тяжело видеть, как моего партнёра по команде освистывают за то, в чём бы виноват я. Джо не сделал ничего неправильного, и для меня недопустим тот факт, что после непростой недели и усердной работы он столкнулся с таким отношением со стороны фанатов. Я принял на себя всю ответственность за случившийся ранее инцидент и смирился с его последствиями», — написал Стерлинг.



Фанаты сборной Англии освистывали Гомеса, у которого была стычка со Стерлингом