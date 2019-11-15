Бывший спортивный директор «Милана»: Гаттузо говорили, кого ставить в состав

Бывший спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли поделился мнением о работе Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера клуба.

Дженнаро Гаттузо ушёл из «Милана» по взаимному согласию сторон летом 2019 года, так как не смог обеспечить команде место в зоне в Лиге чемпионов, и сейчас появляются различные комментарии относительно случаев, которые происходили во время его нахождения в клубе.

«Владельцы мне сказали, что я могу выбрать Тухеля в качестве главного тренера клуба, но я сказал, что уже выбрал Гаттузо. Я потратил много дней, чтобы убедить их, что это был правильный выбор. В конце концов мне сказали, что в случае неудач мне придётся взять на себя всю ответственность, и, если всё пойдёт не так, мне придётся уйти.

Мне жаль, что Дженнаро так и не оказался полезен для «Милана». И если руководители клуба говорили ему, что он не прав, и говорили ему, кого из игроков ставить в состав, разве я тоже виноват в его отставке?» – цитирует Мирабелли Daily Mail со ссылкой на TeleLombardia.