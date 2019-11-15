Рой Кин: проблема Стерлинга и Гомеса преувеличена. Я дрался со Шмейхелем в отеле

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о конфликте между защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом и нападающим «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом, вылившимся в стычку в расположении сборной Англии.



«Я за свою карьеру не раз видел, как футболисты выясняют отношения на кулаках, и могу сказать, что в данном случае проблему сильно преувеличили. Мне кажется, мы торопимся с критикой игроков. Хотя я не защищаю Стерлинга, пошедшего против партнёра по команде.



Я дрался с Петером Шмейхелем в отеле. Это было в фойе в четыре часа утра, так что вокруг не было много людей. И за это нам досталось от тренера – он сказал, что мы опозорились. Справедливости ради, Петер извинился, и мы оставили это позади. Тот случай никак не сказался на наших отношениях как партнёров по команде. Когда у одноклубников происходит стычка, всё заканчивается нормально. Просто иногда нужно очистить воздух от напряжения, которое может беспокоить игроков», — цитирует Кина Daily Mail со ссылкой на ITV Sport.

Стерлинг обратился к фанатам, освиставшим Гомеса, с которым у него была стычка