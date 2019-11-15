Понсе и Айртон встретятся в финале турнира на Канарах
Футболисты «Спартака» бразильский защитник Айртон Лукас и аргентинский нападающий Эсекьель Понсе встретятся в финале турнира, который проходит на Канарских островах, сообщает пресс-служба московского клуба.
В полуфинале сборная Бразилии обыграла национальную команду США со счётом 1:0, а Аргентина разгромила сборную Канарских островов — 14:0. Оба игрока «Спартака» в полуфинальных матчах остались в запасе. Впрочем, они могут выйти на поле в финале, который состоится 17 ноября.
В нынешнем сезоне 22-летний Понсе принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги (семь — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей. 22-летний Айртон провёл 15 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
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