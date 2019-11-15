Кирьяков: сборная России может вернуться к игре в три центральных защитника

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков предположил, по какой схеме команда Станислава Черчесова будет играть в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
«Конечно, не исключено, что сборная вернётся к игре в три центральных защитника в матче с Бельгией. Тренерский штаб всегда старается подготовить футболистов к каждому сопернику индивидуально. Тем более мы знаем, как хороши бельгийцы на флангах, и игра в три защитника позволяет уверенно действовать в таких случаях», — приводят слова Кирьякова «Известия».
Сборная России сыграет с национальной командой Бельгии 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало матча — в 20:00 мск.
Бельгия, набрав 24 очка в 8 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы I отбора Евро-2020, Россия (21) занимает второе место. Обе сборные уже гарантировали себе участие в предстоящем чемпионате Европы.
Напомним, в матче 1-го тура Бельгия и Россия встречались в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» 21 марта. Победу тогда одержали хозяева со счётом 3:1.
- 15 ноября 2019
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