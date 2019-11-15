Тренер сборной Молдавии раскритиковал судейство в матче с Францией

Главный тренер сборной Молдавии Энгин Фират подверг критике судейство в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Франции (1:2).

«Я очень горжусь своими парнями. Горжусь тем, как они играли, и благодарю их за это. В то же время я очень расстроен из-за работы арбитров, которые приняли ошибочное решение в эпизоде с первым голом сборной Франции. Было явно видно, что Жиру фолил на Кошелеве. Гол нельзя было засчитывать.

В перерыве я получил около 500 сообщений от моих друзей, которые поделились мнением о том, что видели. Нельзя помогать команде таким образом. Мы понимаем, что у нас маленькая команда, но это недопустимо. Правила должны быть для всех одинаковыми», — приводит слова Фирата сайт Молдавской федерации футбола.