Руководство «Барселоны» могло назначить Анри главным тренером клуба

Руководство «Барселоны» могло назначить бывшего форварда команды Тьерри Анри главным тренером команды в случае увольнения наставника клуба Эрнесто Вальверде. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

До этого момента опыт Анри на тренерском поприще был только в «Монако», где он был уволен спустя 19 матчей. Также француз был помощником главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса. Нынешний наставник «Монреаль Импэкт» рассматривался руководством испанского клуба в качестве альтернативного варианта Рональду Куману. Голландский специалист не раз говорил, что его мечта — однажды возглавить «Барселону». Но он не рассматривает эту возможность, пока не закончится чемпионат Европы 2020 года.

Отмечается, что испанский клуб хотел назначить бывшего игрока команды, так как Тьерри Анри знаком со стилем игры, структурой клуба и игроками, что могло положительно повлиять на команду.

Тьерри Анри защищал цвета каталонского клуба с 2007 по 2010 год. Французский нападающий принял участие в 80 матчах и забил 35 голов.