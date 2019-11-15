Головин не сыграет со сборной Бельгии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что полузащитник Александр Головин пропустит матч 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии.
«У Головина есть проблемы, которые помешают ему сыграть с Бельгией. Он провёл с нами две тренировки, но на поле завтра не выйдет», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:00 мск. 19 ноября россияне проведут гостевую встречу со сборной Сан-Марино. Матч пройдёт в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45 мск.
Россия, набрав 21 очко, занимает второе место в группе I. Бельгия (24) — на первом месте.
Расписание матчей чемпионата Европы по футболу 2020
- 15 ноября 2019
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