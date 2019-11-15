Черчесов опроверг слухи о переговорах с Акинфеевым

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что не приглашал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева вернуться в национальную команду.

«Мы последний раз виделись с Игорем 22 августа, когда было открытие его турнира. А второй контакт у нас был 13 октября, он нас поздравил с победой. Вот и всё наше общение за последние полгода.



Акинфеев — российский гражданин, который после чемпионата мира завершил карьеру. После мы встретились один или два раза, где мы обговорили, насколько серьёзное решение. Он сказал, что возвращение невозможно, причину он расскажет сам. Как вообще выглядит ваш источник, который всё время что-то говорит? Не надо вводить всех в заблуждение», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Сборная России сыграет с национальными командами Бельгии и Сан-Марино в рамках отборочного этапа Евро-2020 16 и 19 ноября.