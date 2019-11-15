Черчесов: новая форма? Давайте поговорим о футболе, а о моде поговорим потом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о новой форме национальной команды, изготовленной для проведения матчей в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.
«Есть федерация, есть технический спонсор. Нужно доработать определённые нюансы, и тогда мы будем играть в новой форме. Мы в сборной эту тему не обсуждали. Кстати, та форма, в которой мы сейчас играем, вам тоже не нравилась. Чаще пишут больше, чем есть на самом деле. Давайте поговорим о футболе. О моде поговорим потом», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Напомним, что новая форма сборной России подверглась критике после презентации. В результате этого было решено, что в заключительных матчах отборочного этапа чемпионата Европы— 2020 сборная России сыграет в старой форме, несмотря на недавнее представление нового комплекта.
- 15 ноября 2019
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