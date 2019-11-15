Черчесов: безумно расстраивает, что Черышев и Головин не сыграют с Бельгией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с травмированными полузащитниками Денисом Черышевым и Александром Головиным, которые пропустят матч 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 с национальной командой Бельгии.
«Меня безумно сильно расстраивает, что Черышева и Головина не будет. Они — костяк сборной. Что-то подобное было в матче со Швецией год назад. Но у других ребят появляется шанс проявить себя, потому что каждый с детства мечтает играть за сборную. Мы должны быть единым механизмом. Ведь если кто-то будет выпадать, нам будет нереально сложно», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Матч сборных России и Бельгии состоится завтра, 16 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:00 мск.
- 15 ноября 2019
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