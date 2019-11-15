Дзюба — об Азаре: про Роналду тоже говорят, что он никакой, а он забивает 3 гола

Нападающий сборной России Артём Дзюба поделился мнением о форварде сборной Бельгии Эдене Азаре.
«Про Криштиану тоже говорят, что он никакой, а он приезжает в сборную и забивает три мяча. Азар действительно плохо начал сезон, но сейчас он хорошо играет за „Реал“ — много забивает, отдаёт голевых передач, обостряет. А все говорят, что он не очень. По сравнению с чем? С „Челси“? Возможно. В сборной Бельгии у него абсолютно другая роль, он звезда, и он себя чувствует намного комфортнее, чем в „Реале“. Ему нужно время, чтобы адаптироваться там и стать своим. У Бельгии хорошие игроки, и свет клином на одном Азаре не сошёлся», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Матч сборных России и Бельгии состоится завтра, 16 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:00 мск.
- 15 ноября 2019
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